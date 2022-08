Een eerder vrijgesproken 66-jarige man is afgelopen donderdag in hoger beroep alsnog door het gerechtshof veroordeeld voor het illegaal vangen van een haas en het plaatsen van een wildstrik. Dat deed hij in januari 2020 in het Zoeterwoudse natuurgebied De Elfenbaan.

De man krijgt een boete van 1000 euro voor het vangen van het dier en plaatsen van de wildstrik en 100 euro omdat hij zich in een verboden gebied van De Elfenbaan bevond. In december 2020 werd de verdachte nog vrijgesproken door de politierechter. Op 13 januari 2020 hebben boswachters twee vangklare wildstrikken aangetroffen. Later die dag en de dag erna zijn er nog zes van dat soort vallen gevonden. De opsporingsambtenaren besloten een wildcamera te plaatsen bij de wildstrikken. Enkele dagen later, op 17 januari, werd 66-jarige man gefilmd door de wildcamera. Hij liep richting een van de strikken waarna hij zoekend rondkeek. De volgende dag heeft een boswachter een levende haas aangetroffen in één van de wildstrikken. Hij verlost de haas uit zijn lijden en laat hem dood achter in de strik. Dagen lag de dode haas in de strik. Waarna op 22 januari de man weer werd gefotografeerd door de wildcamera. Kort daarna werd de haas door de boswachter in het water aantroffen, verwijderd uit de wildstrik. De man werd kort daarna aangehouden nadat hij door de ambtenaar was gespot in De Elfenbaan. Hij had een wildstrik bij zich. De man werd ervan verdacht zes wildstrikken te hebben geplaatst en één haas te hebben gevangen en gedood. Dat hij de haas heeft gedood is niet bewezen geacht, alsmede het plaatsen van de vijf andere wildstrikken.