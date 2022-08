De gemeente Leiden laat de walkanten aan de Herensingel tegenover het Blekerspark vervangen. Daarvoor moeten de woonboten die ter plaatse liggen tijdelijk wijken. Ze worden om de beurt naar de overkant van de singel gesleept.

Die operatie heeft nogal wat voeten in de aarde, want de woonschepen moeten daarvoor worden losgekoppeld van de nutsvoorzieningen. In het park zijn tijdelijke voorzieningen neergezet. Een enorme watertank bijvoorbeeld en een mobiele douchecabine.

De boten verkassen een voor een naar de overkant, waar ze dan ongeveer een week blijven liggen.