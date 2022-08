Vandaag voert NS-personeel actie in de provincie Noord-Holland. In de hele provincie zullen nauwelijks treinen rijden en dat heeft ook z'n weerslag op het treinverkeer in onze regio.

NS waarschuwt dan ook voor uitvallende treinen, flinke vertragingen en extra overstappen. Reizigers wordt aangeraden om ander vervoer te kiezen of hun reis uit te stellen. Er kunnen geen bussen worden ingezet. "Plan je reis kort voor vertrek in de reisplanner", zo waarschuwt het spoorbedrijf. Die is bijgewerkt. De staking heeft ook gevolgen voor het internationale treinverkeer. Er rijden beperkt treinen van en naar Schiphol, maar NS raadt ook hier aan om gebruik te maken van alternatief vervoer. De Nachtnettreinen blijven zoveel mogelijk rijden.