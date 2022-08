In de Zeeheldenbuurt landde zondagmorgen rond 11.00 uur een traumahelikopter. Het mobiel medisch team was opgeroepen om te assisteren bij een medische noodsituatie in een woning in de Munnikenstraat.

In de woning bleek iemand van de trap te zijn gevallen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De trauma-arts hoefde uiteindelijk niet mee te rijden, waarop de helikopter onder grote belangstelling van omwonenden weer vertrok. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden