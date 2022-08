De gemeente Leiden neemt de komende tijd de Plantagelaan onder handen. De verbinding tussen het Levendaal en de Hoge Rijndijk krijgt een nieuwe, groenere inrichting en wordt zo onderdeel van het Singelpark.

De werkzaamheden beginnen maandag 29 augustus. Deze week blijft de Plantagelaan toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers moeten wel uitwijken. Dat kan via de Plantage en de 4e Binnenvestgracht.

Tussen maandag 5 en vrijdag 16 september is de Plantagelaan de stad in helemaal afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Omrijden kan via de Zijlsingel, Oosterkerkstraat en de Hooigracht. Verkeer de stad uit kan wel gebruik blijven maken van de Plantagelaan.

De aanpassingen zijn het laatste onderdeel van het project Veerplein. Het Veerplein zelf, de Veerstraat en de Plantage zijn al vernieuwd en groener ingericht. Op de Plantagelaan komt onder andere een groene oversteek. Zo is het straks voor wandelaars in het Singelpark die het Plantsoen uitkomen, meteen duidelijk hoe de route verder loopt richting het Lakenpark.