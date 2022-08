Na enkele, wegens coronamaatregelen, mislukte pogingen heeft de Leidse Bond van Speeltuinverenigingen (LBS) vrijdagavond eindelijk het 75-jarig bestaan gevierd, Tijdens de bijeenkomst in de Tuinzaal van Grand Café de Burcht werd voorzitter John van Haasteren door wethouder Abdelhaq Jermoumi die de speeltuinen in zijn portefeuille heeft, verrast met een grote Leidse vlag.

Ook directeur Dave Ensberg-Kleijkers van Jantje Beton, zelf oud-leidenaar, was naar het feestje gekomen en ook hij kwam niet met lege handen. "Maar er is maar één cadeautje dat ik mag overhandigen", vertelde Ensberg terwijl hij een exemplaar van het door prinses Beatrix vervaardigde beeldje van Jantje Beton overhandigde.

Prinses Beatrix is beschermvrouw van Jantje Beton. Die organisatie zet zich samen met kinderen in voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. De laatste jaren houdt Jantje Beton zich ook steeds meer bezig met inclusieve speeltuinen en -mogelijkheden, zodat ook kinderen met een beperking lekker kunnen ravotten.

Tijdens de bijeenkomst werd ook de nieuwe website van de LBS onthuld. Daarop hebben alle veertien Leidse speeltuinen een plekje. Over de geschiedenis van de Leidse speeltuinen vertelde stadshistoricus Cor Smit de aanwezigen van wie vele zeker een aantal anekdotes herkend zullen hebben. Dat heb je met zoveel trouwe vrijwilligers.

Ensberg prees Leiden om het speeltuinbeleid en de vele vrijwilligers die vaak al decennialang bij de verschillende wijkspeeltuinen zijn betrokken. "Het is echt uniek dat een stad met 125.000 inwoners zoveel speeltuinen heeft. Eigenlijk zijn er in Nederland maar twee andere steden die het ook zo goed doen. "Enschede en Groningen." De Jantje Beton-directeur heeft zelf ook nog de nodige stappen in een Leidse speeltuin liggen. "In de Merendroom, daar speelde in als kind."

Iets soortgelijks geldt ook voor wethouder jeugdzaken Abdelhaq Jermoumi. De PvdA-er kwam als jongetje van vier uit Marokko naar Leiden en groeide op in Leiden Noord. "Daar ging ik naar kleuterschool de Rondedans en om de hoek, in de Anna van Saksenstraat, zit Speeltuin Noorderkwartier, dus daar kwam ik altijd. Met dank aan onze buurvrouw tante Truus. Een van de eerste dingen die ze deed toen wij eind jaren zeventig naar Nederland kwamen, was ons meenemen naar de speeltuin."