Vrijdag werd de Landelijke Pedellendag gehouden. Dit keer in Leiden waar de traditionele functionarissen te gast waren bij de Universiteit Leiden. In totaal kwamen er 54 pedellen naar Leiden, waar de nieuwste Leidse pedel Tineke Schutte de dag had georganiseerd.

In de Pieterskerk werd de officiële jaarvergadering gehouden. Bij die gelegenheid zetten de pedellen van de veertien universiteiten die ons land telt de klokken gelijk. Elke universiteit vult de functie van pedel namelijk net weer anders in. Een pedel zorgt onder andere voor alle zaken die geregeld moeten worden rond promoties. Ook loopt de Pedel altijd voorop bij het Cortège van Hoogleraren bij onder andere de 'dies natalis', de verjaardag van de universiteit.

Naast de formele zaken die de pedellen onderling konden afstemmen, is het jaarlijkse samenzijn toch ook vooral een leuk uitje. Schutte: "We kunnen elkaar eindelijk weer eens treffen. En we laten de pedellen onze mooie stad en universiteit zien." Op het programma stonden onder andere een wandeling door de Hortus botanicus, een vaartocht vanaf de Oude Sterrewacht en een wandeling over de Burcht.

Het meest tot de verbeelding spreekt de binnenkomst van de pedel aan het einde van een promotieverdediging. Met de woorden 'Hora est!' en een stamp op de vloer met de pedelstaf geeft de pedel in toga aan dat de tijd om is en de promovendus dus kan stoppen met de verdediging. Ook al is dat midden in een zin of antwoord.

De pedellendag werd dit keer voor de dertigste keer gehouden. Door corona twee jaar later dan gepland, want de pedellendagen in 2020 en 2021 gingen niet door. De pedellen verzamelden zich eerst in het Auditorium van het Academiegebouw. Daar werd een groepsfoto gemaakt van alle custossen. De custos is het hoofd van een pedelbureau. Speciaal voor de groepsfoto waren ook burgemeester Henri Lenferink en voorzitter Rik Kamps van de 3 October Vereeniging uitgenodigd.

De pedellen gingen lunchen in de oude universiteitsbibliotheek. Voorzitter Kamps kon daar niet bij zijn. Hij moest naar Groningen, waar vandaag het Gronings Ontzet wordt gevierd. Hij hoefde zich in elk geval niet meer om te kleden.