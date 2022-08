ChristenUnie Leiden vraagt burgemeester en wethouders zich in te spannen voor extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Reden hiervoor is de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens fractievoorzitter Pieter Krol van de partij is er daar sprake van een "verschrikkelijke en inhumane situatie".

Volgens de partij is het niet een probleem van Ter Apel, maar van alle Nederlandse gemeenten en dus ook Leiden. "Wat ons betreft gaat het hier niet om een discussie over het asielbeleid, waarover je van mening kunt verschillen", vervolgt Krol. "Maar het gaat hier om acute medemenselijkheid." Behalve aan het college doet ChristenUnie Leiden ook een oproep aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie om snel met een structurele oplossing te komen. Die moet voorkomen dat er opnieuw een vergelijkbare situatie ontstaat.