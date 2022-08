De vijf Singelparkbruggen maken kans op de Nationale Staalprijs 2022. De bruggen zijn genomineerd in de categorie 'Infrastructuur'. De andere genomineerden zijn het Jan Linzelviaduct over de A4 in Den Haag en de beweegbare Prins Clausbrug in Dordrecht.

De vijf bruggen in het Singelpark zijn in 2020 aangelegd en vormen een verbinding tussen de verschillende parkdelen. Hiermee is een route van ruim 6 kilometer langs de singels ontstaan. De Singelparkbruggen zijn niet de enige Leidse genomineerden voor de Nationale Staalprijs. De dakwoning Biopartner 5 in de Clarensteeg maakt kans op de duurzaamheidsprijs. De Meelfabriek doet een gooi naar prijs in de categorie woningbouw. De winnaars van de Nationale Staalprijs worden op 4 oktober bekendgemaakt.