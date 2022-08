Het bankje aan de Oude Singel blijft de Leidse politiek bezighouden. Eerder deze week werd bekend dat het overlastgevende bankje niet is weggehaald omdat het kapot was, maar omdat ambtenaren meevoelden met bewoners. Partij Sleutelstad (PS) stelt hierover nieuwe vragen aan het college van B en W.

In reactie op eerdere vragen van fractievoorzitter Thijs Vos van PS antwoordde het college onder meer dat er maar weinig overlastmeldingen waren en dat zij geen aanleiding ziet om het bankje te verplaatsen. Hierop schreven acht omwonenden en bedrijven van het bankje een brief aan burgemeester Lenferink. In de brief voerden ze verschillende argumenten op om het tegendeel van de antwoorden aan te tonen.

Zo zouden er aantoonbaar veel meer klachten bij de gemeente bekend zijn dan volgens Lenferink blijkt uit het registratiesysteem. Ook handhavers, de wijkagent en zelfs de daklozen die de overlast veroorzaken, zouden dat erkennen. boa's en wijkagent noemen het volgens de omwonenden 'dweilen met de kraan open' en de daklozen geven aan het het hun favoriete bankje is, omdat het vlak bij de opvang staat en bovendien op een overzichtelijke plek staat 'voor als er politie aankomt'.

Partij Sleutelstad wil nu van het college een reactie op de brief van de bewoners en bedrijven. Daarnaast vraagt de partij zich af of het nut van het bankje wel opweegt tegen de inzet van politie en handhaving. PS oppert of het vanwege alle overlast niet beter is om de bank alsnog te verplaatsen.