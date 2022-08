De 90 Oekraïense vluchtelingen kunnen toch niet op 1 september in de Statenhof in Leiderdorp terecht. Door problemen bij de aannemer zijn de woningen nog niet voldoende bewoonbaar en is de datum van 1 september niet haalbaar. De verwachting is dat de woonunits over een aantal weken klaar zijn, maar de gemeente kan niet zeggen wanneer dat precies is.

De woonruimtes in de Statenhof worden voorzien van eigen keuken, badkamer en toilet. Maar door een tekort aan personeel zijn op dit moment gas, water en elektriciteit nog niet aangesloten. Leiderdorp moet van het Rijk ongeveer 100 vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Op dit moment wonen er al zo'n 50 van hen in Leiderdorp. Met de opvang in de Statenhof erbij, voldoet de gemeente ruimschoots aan de taak van het Rijk. Oekraïners die bij Leiderdorpse gastgezinnen wonen hebben voorrang op een plek in de Statenhof. De overige plekken worden via de Veiligheidsregio verdeeld.