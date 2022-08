De Wilhelminabrug in de Hoge Rijndijk wordt dit weekend nog één keer afgesloten voor al het weg- en waterverkeer. De brug wordt zaterdag om 8.00 uur afgesloten en gaat uiterlijk zondagavond om 23.59 uur weer open. Dit weekend wordt de brug 'overgezet' van handbediening vanuit het brugwachtershuisje naar bediening op afstand vanuit de PZH Bedieningscentrale De Waard.

Na de renovatie en het terugplaatsen van het brugdek is de brug twee weken lang ter plaatse getest om te controleren of de brug zelf storingsvrij functioneert. De brug is in de afgelopen twee weken tenminste tweehonderd keer zonder problemen geopend en gesloten en wordt nu aangesloten op de bedieningscentrale.

Nood-stops

Tijdens het groot onderhoud zijn ook de hard- en software in de brug en de hard- en software in de bedieningscentrale aangepast. De verbinding die met coaxkabels tussen de Wilhelminabrug en de bedieningscentrale op Waardeiland liep, zijn vervangen door glasvezelkabels. Dit weekend wordt de brugbediening getest vanuit de bedieningscentrale. Ook daarvoor moet de brug weer veel open en dicht om alle zaken goed te testen. Ook worden zogenaamde 'nood-stops' uitgevoerd om te kijken hoe de software van de brug, de bedieningscentrale en de brug zelf daarop reageren.

"Een moderne brug is net als een lift of een moderne auto met heel veel ingebouwde veiligheidszaken en veilgheidsschakelaars. Als er een contactje niet goed aansluit, dan heb je al een storing", licht een woordvoerder toe. "Dat is maar goed ook want de veiligheid voor het wegverkeer en de scheepvaart is het belangrijkste."

De Wilhelminabrug heeft nu een upgrade naar de laatste stand der techniek. "Dit moet de komende tien tot twaalf jaar zo veel mogelijk storingen voorkomen", aldus de woordvoerder. "Ook na de renovatie heeft een brug ook nog periodiek onderhoud nodig en moeten er regelmatig testen worden gedaan in de gebruiksfase om onverhoopte storingen te voorkomen. Denk daarbij aan het smeren van bewegende delen, het verversen van machineolie en filters, het testen van relais en schakelaars en nieuwe software-updates. Van het periodiek onderhoud en testen, merkt het publiek niets, dit gaat tussen de brugopeningen door."

Storing

De ontwikkeling in duurzame en betrouwbare hard- en software gaat steeds sneller. In de brug en het bedieningscentrum zit nu de laatste versie van dit soort duurzame hard- en software. "Mocht er toch een storing optreden, dan is er binnen een uur een monteur bij de brug die vervolgens nog maximaal een uur nodig heeft om de storing te verhelpen", legt de woordvoerder uit. "Dus maximaal kan en mag een storing twee uur duren."

Maar in de praktijk gaat dat anders. "Meestal zal de monteur bij aankomst eerst de brug "resetten", waarna de brug weer functioneert en gaat de storingsmonteur de oorzaak van de storing opzoeken en verhelpen", aldus de woordvoerder. De aannemer is de komende twee jaar verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud en houdt dag en nacht een storingsdienst paraat.