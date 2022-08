In de nacht van donderdag op vrijdag zijn in Leiden drie auto's uitgebrand. De brandweer moest eerst uitrukken voor een brand aan de Sparrenrode in de Merenwijk. Korte tijd later volgde een melding dat er twee voertuigen in brand stonden aan de Wiardi Beckmanstraat in het Bos- en Gasthuisdistrict.

Bij de brand aan de Sparrenrode gaat de politie uit van brandstichting. Van de andere brand is nog niet duidelijk wat de oorzaak is.

Begin van de week was er ook een autobrand. In de Lodewijk van Deijsselstraat brandde in de nacht van maandag op dinsdag een auto uit. Ook daar gaat de politie uit van brandstichting.