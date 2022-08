Lange rijen stonden er op de eerste dag van de introductieweek El Cid voor studentenvereniging Quintus aan de Boommarkt. Het tekent de populariteit van de verenigingen op dit moment. "We zien dat het aantal leden de laatste jaren flink toeneemt", zegt Sam Broere van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV). Tien jaar geleden noteerde de PKvV 7.000 leden voor de verenigingen, nu zijn dat er 14.000.

Dit jaar kregen alle grote verenigingen er weer flink wat leden bij. Minerva noteerde 600 nieuwe leden, Augustinus 430, Quintus 325 en SSR 230. Een Daarnaast kent Leiden nog twintig kleinere verenigingen die ook allemaal in de lift zitten.

De PKVV ziet als mogelijke verklaring van voor de ledengroei de beperkte uitgaansmogelijkheden voor studenten. "Er is niet zo heel veel horeca voor studenten en dan biedt een vereniging uitkomst", zegt Broere. "En misschien zien steeds meer eerstejaars dat een vereniging de ideale plek is om je netwerk uit te bouwen."

SVL

Ook de nieuwe Leidse studentenpartij Studenten Voor Leiden (SVL), net met twee zetels in de raad, ziet dat verenigingen snel groeien. Alle grote verenigingen hebben meer aanmeldingen dan beschikbare plekken. En dus worden er ook studenten uitgeloot, maar het is onduidelijk hoeveel dat er in totaal zijn. Voor SVL is het reden om het nieuwe stadsbestuur te vragen hoe het tegenover de groeiende populariteit van de verenigingen staat. Fractievoorzitter Mitchell Wiegand Bruss zei eerder deze week al tegen Sleutelstad dat hij vindt dat iedereen lid van een vereniging zou moeten kunnen worden. "Het draagt bij aan de sociale ontwikkeling van de nieuwe studenten en bovendien spelen de verenigingen ook een steeds grotere rol bij zaken als bijvoorbeeld huisvesting."

MASCQ

De vijf grote MASCQ-verenigingen (Minerva, Augustinus, SSR, Catena en Quintus) spelen al een tijdje in op de groeiende vraag. Quintus verhuisde een aantal jaar geleden naar een groter pand aan de Boommarkt, Augustinus is bezig met de voorbereidingen van een grote verbouwing waarbij ook een nieuw pand aan de Papengracht is aangekocht. SSR aan de Hogewoerd heeft de uitbreiding en verbouwing al achter de rug en kan nu in plaats van 300 leden 515 leden kwijt in het pand. Volgens een woordvoerder van SSR verliep de samenwerking met de gemeente Leiden rond die verbouwing heel soepel.

Minerva heeft vooralsnog geen uitbreidingsplannen laat Praeses Ole van Betten weten: "Onze vereniging heeft in het komende academische jaar tegen de 3000 actieve leden. Sinds een aantal jaren zien we een duidelijke groei in het aantal aanmeldingen, maar de ledenaantallen en inschrijvingen fluctueren nogal over de jaren, waardoor een grote uitbreiding bij LSV Minerva nu niet op de plank ligt. In de jaren '80 hadden we bijvoorbeeld meer leden dan nu, terwijl we het rond de afgelopen eeuwwisseling lastig hadden met een lager ledenaantal. Maar twee jaar terug hadden we meer dan duizend inschrijvingen, een groot deel daarvan moest teleurgesteld worden omdat het niet past in de structuur van de vereniging en het gebouw. We focussen voorlopig op de interne mogelijkheden. Er mogen zonder discotheek HiFI meegeteld zo'n 2000 personen in ons pand."