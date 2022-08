In een hittekas die op de Aalmarkt was neergezet, werden donderdagmiddag door ondernemers en de gemeente Leiden gesprekken gevoerd over het klimaat. De hitte in de Leidse binnenstad stond daarbij centraal.

De kas was een idee van organisatie-adviesbureau TwynstraGudde dat door de gemeente was ingehuurd om de gesprekken te leiden. Dat werd gedaan door social designer Fides Lapidaire van het bureau. Tussen de gesprekken door nodigde ze voorbijgangers uit om vooral zelf ook even in de kas te komen voelen hoe de 'temperatuur van de toekomst' voelt.

Begin van de middag ging eerst wethouder Fleur Spijker in gesprek met een drietal ondernemers, daarna was het de beurt aan klimaatwethouder Ashley North en centrummanager Gijs Holla. Ook ambtenaren van de gemeente en Erfgoed Leiden schoven aan bij de gesprekken. Het is immers de gemeentelijke organisatie die alle plannen en ideeën moeten bespreken, wegen en mogelijk uitvoeren.