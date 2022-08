Een 33-jarige man uit Leiden is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot negen maanden cel, omdat hij op 30 december een vriend met een omgebouwd alarmpistool in de buik schoot. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar ministerie eerder deze maand. De vriend raakte door het voorval zwaargewond.

Osman S. was op de bewuste dag in de woning van zijn 37-jarige vriend en plaatsgenoot aan de Haarlemmerweg in Leiden. Hij speelde daar met het wapen, toen dat per ongeluk afging en hij zijn vriend in zijn buik schoot. Het slachtoffer lag na het schietincident een maand op de intensive care, waarvan een deel in coma. Op dit moment loopt hij nog steeds moeilijk. Mogelijk houdt hij voor de rest van zijn leven een stoma, omdat zijn darmen werden doorboord door de kogel die nog steeds in zijn bil zit.

De verdachte zei dat het wapen zomaar zonder reden afging, terwijl het plat in zijn hand lag. Maar de rechtbank acht dat volstrekt ongeloofwaardig. De rechters gaan er vanuit dat S. 'aanmerkelijk onvoorzichtig' met het wapen speelde en dat er daarom sprake is van zwaar lichamelijk letsel door schuld. De verdachte ging er na het schot bovendien meteen vandoor en bleef twee maanden onvindbaar voor de politie.

Tijdens de behandeling van de strafzaak, twee weken geleden, toen er ook negen maanden cel tegen S. werd geëist door het OM, liet hij blijken dat hij het voornamelijk onrechtvaardig vond dat hij vast zit. Volgens de rechtbank ziet de Leidenaar het kwalijke van zijn handelen nog steeds niet in. De Leidenaar had al een strafblad met geweldsdelicten. Hij moet ook nog 20.000 euro smartengeld aan het slachtoffer betalen.