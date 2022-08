Leden van de Rotary Club Voorschoten-Leidschendam houden op vrijdag 2 en zaterdag 3 september een inzamelingsactie voor Voedselbank Voorschoten. De actie vindt beide dagen plaats van 9.00 uur tot 17.00 uur bij Albert Heijn in de Schoolstraat.

Bij de ingang van de supermarkt overhandigen Rotaryleden de klanten een boodschappenlijstje met producten waaraan de voedselbank behoefte heeft. “Dit kan van alles zijn. Van houdbare halfvolle melk tot vruchtenhagelslag en van spaghetti tot luiers nr. 5”, legt een woordvoerder uit. Na betaling aan de kassa kunnen klanten die producten bij de Rotaryleden inleveren. Vrijwilligers van de voedselbank halen de volle kratten vervolgens op.

Door de coronamaatregelen heeft Voedselbank Voorschoten sinds de vorige inzameling bij Albert Heijn in september 2021 slechts één andere inzameling kunnen houden. “Dat was in mei 2022 bij Hoogvliet, een van de andere supermarkten waarmee Rotary altijd plezierig samenwerkt. Sinds die actie kan de voedselbank wel weer wat boodschappen gebruiken om de lege plekken in het magazijn op te vullen.”

Stichting Voedselbank Voorschoten wordt gerund door vrijwilligers en is afhankelijk van donaties in natura of geld. De wekelijkse pakketten zijn bedoeld als tijdelijke aanvulling op de eigen voedselvoorziening voor inwoners van Voorschoten die het voor korte of langere tijd financieel niet redden, met een maximum van drie jaar. Elk halfjaar wordt de financiële situatie opnieuw getoetst.