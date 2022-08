Vervoersmaatschappij Arriva past de dienstregeling aan voor een aantal bussen tussen Katwijk en Leiden. Het gaat hierbij om de lijnen 20 en 21 en R-Net 430 en 431. De Katwijkse raadsfracties PvdA, D66, CDA en GemeenteBelangen noemen deze 'lentedienstregeling' in een gezamenlijke brief onacceptabel. Ze roepen het gemeentebestuur op het matje.

"Het ov-aanbod in Katwijk wordt hiermee nog verder verschraald," zegt raadslid Tom Reedijk (PvdA). "Onze gemeente is op dit gebied al niet rijkelijk bedeeld. Gebruik van het openbaar vervoer moet juist worden gestimuleerd. Dat is voor dit college ook een speerpunt. Dan is het belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Verschraling van de dienstregeling doet daar afbreuk aan."

De nieuwe dienstregeling is met ingang van maandag 22 augustus van kracht. In Katwijk gaat het om de lijnen 20 en 21 (Leiden - Noordwijk) en R-net 430 en 431 (Leiden - Katwijk). Deze dienstregeling is in het verleden ook ingezet en leidde tot volle bussen in de spits. Reedijk: "De 20-21-lijn is voor Rijnsburg van belang, vooral voor forenzen en studenten die van en naar Leiden reizen. Die snelle R-net-lijn vanuit Katwijk of Valkenburg rijdt via de N206 en is er om het normale verkeer te ontwijken en bijvoorbeeld snel op je werkplek te kunnen zijn. Die rijdt nu ook minder. Het is voor beide lijnen een aderlating."

Daarnaast heeft dit mogelijk gevolgen voor de pilot om het nachtvervoer nieuw leven in te blazen, waarmee een eventuele terugkeer van de nachtbus voorlopig onduidelijk is. "Een pilot met een nachtbus is op zich prima, maar moet niet leiden tot het verminderen van lijnen elders."

Reedijk zegt te snappen dat Arriva keuzes moet maken bij een personeelstekort. "En het aantal reizigers blijft achter ten opzichte van de verwachting. Maar dat vind ik geen goede reden. Als je de frequentie van het aantal bussen verlaagt, maak je het daarmee automatisch onaantrekkelijker dan reizen met de auto en zal het aantal reizigers juist niet toenemen."

Voor een andere groep ligt isolement op de loer. Dat baart de PvdA'er zorgen. "Voor een grote groep mensen die bijvoorbeeld dingen willen ondernemen, de stad in willen, met name ook ouderen, is het openbaar vervoer onmisbaar. Mensen moeten het liefst zo lang mogelijk thuiswonen, dan is mobiliteit echt enorm belangrijk. Of mensen die geen auto meer kunnen rijden vanwege de hoge brandstofprijzen. Als het aantal bussen dat rijdt dan ook nog eens omlaag gaat…"

De fracties van PvdA, D66, CDA en GB dringen er daarom op aan dat het gemeentebestuur zo snel mogelijk met Arriva in gesprek gaat om de frequentie op de genoemde lijnen te verhogen. Een woordvoerder van de gemeente Katwijk laat weten als gemeente 'continu in overleg te zijn met Arriva' over het ov-aanbod. "Wij monitoren ook samen de ontwikkeling van de reizigersaantallen. Ongewenste situaties worden daarbij ook besproken."

Arriva laat weten dat deze 'passende basisdienstregeling voor de Leidse regio' loopt tot na de herfstvakantie, 31 oktober. Enerzijds door personeelstekort, anderzijds omdat het aantal reizigers dus nog niet terug is op eerder niveau, bevestigt een woordvoerder van de vervoersmaatschappij. "We monitoren dagelijks de reizigersaantallen en zetten waar nodig extra bussen in of passen waar mogelijk tussentijds de dienstregeling aan. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van een aangepaste dienstregeling bij de NS. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar ook daarbij geldt dat we dagelijks de reizigersaantallen in onze bussen monitoren en zetten dan waar nodig en mogelijk extra bussen in."