Een politiehelikopter, meerdere politievoertuigen en een motoragent doorkruisten woensdagavond rond 20.00 uur de omgeving van de Witte Singel, Rijn en Schiekade en de Hoflaan. Oorzaak: er was een melding binnengekomen over knallen die waren gehoord in park Oud Hortuszicht tussen de Rijn en Schiekade en de Witte Singel. De melder dacht daarbij aan schoten.

In zo'n geval neemt de politie geen risico en rukte meteen uit. De helikopter vloog toch al in de buurt en hielp mee zoeken. Er is uiteindelijk niets aangetroffen dat wijst op schoten die gelost zijn en ook een andere oorzaak voor de gehoorde knallen werd niet gevonden.