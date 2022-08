De bijeenkomst duurt tot vanavond zeven uur. In tal van andere landen wordt deze dag ook gevoerd, en uiteraard ook in Oekraïne zelf, waar ze momenteel vrezen voor extra zware aanvallen van Rusland. De organisatoren willen de gelegenheid ook benutten om inwoners van Groningen meer informatie te geven over de situatie van hun land, maar ook om Groningen te bedanken.

De aanbesteding was in handen van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland. Bij de toekenning voor een nieuwe vervoersperiode werd onder meer gekeken naar kwaliteit en betrouwbaarheid. Volgens Holland Rijnland behaalde Noot Personenvervoer op de verschillende onderdelen een goede score. Zo zou de vervoerder veel aandacht besteden aan de stiptheid van de ritten. Hetzelfde geldt voor de persoonlijke benadering en de wijze waarop Noot omgaat met klachten. Eén van de criteria bij de aanbesteding voor de Regiotaxi was dat het vervoer vanaf 2026 emissievrij zou plaatsvinden. Noot gaat vanaf 1 januari direct met 100 procent elektrische voertuigen rijden.

Nieuwe prijzen

In de praktijk verandert er volgens Holland Rijnland weinig voor gebruikers van de Regiotaxi. De aanvraag van een rit verloopt op dezelfde wijze en via hetzelfde telefoonnummer. Wel wordt volgend jaar het aantal kilometers in rekening gebracht. Nu betaalden gebruikers per zone. Van de gemeenten ontvangen klanten informatie over de nieuwe prijzen.

De Regiotaxi werd tot nu toe gereden door lokale taxibedrijven: A-Tax de Vries, Taxi Brouwer, Taxi Hogenboom, Taxibedrijf van de Pol en Taxi W. v.d. Heuvel. DVG Personenvervoer regelde namens hen het contract met Holland Rijnland. De bedrijven zijn deze week op de hoogte gesteld van de keuze van Holland Rijnland voor Noot personenvervoer.

De afgelopen jaren waren er veel klachten over het functioneren van de Regiotaxi. Die zouden worden veroorzaakt door personeelstekorten.

Noot beschikt volgens Holland Rijnland al over een groot aantal personeelsleden voor het nieuwe contract. Dit zijn er volgens een woordvoerder echter nog niet genoeg. "Door middel van werving zal dit enigszins aangevuld moeten worden. De personeelsleden van de oude vervoerder zullen hiervoor als eerste in aanmerkingen komen." Noot is verplicht om hen een baanaanbod te doen. De medewerkers hoeven het aanbod niet te aanvaarden.

Het aantal Regiotaxi-ritten nam door de beperkingen tijdens de COVID-19-periode sterk af. Werden er voor de pandemie zo'n 330.000 ritten verzorgd; vorig jaar waren dat er een kleine 180.000. De verwachting is dat mensen de komende jaren weer vaker gaan reizen met de Regiotaxi.