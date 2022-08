Een bankje op de Oude Singel ter hoogte van de Volmolengracht zorgt al tijden voor onrust. Zowel in de buurt, als in de politiek.

De Partij Sleutelstad stelde kort voor de zomer een hele serie vragen over de overlast die het bankje volgens omwonenden veroorzaakt en ook burgemeester Lenferink bemoeide zich al met de kwestie. Vorig jaar werd het bankje weggehaald, maar dat bleek tijdelijk. In mei werd het opgeknapte zitje weer teruggeplaatst.

De overlast betreft met name daklozen die om de hoek worden opgevangen aan het Papegaaisbolwerk en het bankje gebruiken als plek om alcohol te nuttigen. Volgens burgemeester Lenferink hoeft het bankje echter niet weg, omdat alcohol gebruiken niet automatisch voor overlast zorgt, zo antwoordde hij eind juli op de vragen van de Partij Sleutelstad. Ook valt het aantal meldingen van overlast volgens de burgemeester erg mee.

Daar zijn omwonenden het absoluut niet mee eens. Ze stuurden daarom opnieuw een brief aan Lenferink, waarin ze een hele serie argumenten opvoeren die het tegendeel aantonen. Ook betogen ze dat toen het bankje tussen september 2021 en mei 2022 weg was er geen enkel geval van overlast was. De overlast rond het bankje duurt volgens omwonenden al meer dan tien jaar.

Omwonenden schrijven in een brief, die is ondertekend door acht bewoners en bedrijven, dat de antwoorden die fractievoorzitter Thijs Vos van de Partij Sleutelstad kreeg op zijn vragen onwaarheden bevatten. Zo zouden er aantoonbaar veel meer klachten bij de gemeente bekend zijn als volgens Lenferink blijkt uit het registratiesysteem dat bovendien maar loopt tot en met 2019.