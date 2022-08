Twee internationale basisscholen hebben dit schooljaar in Leiden hun deuren geopend. Ze bieden Engelstalig onderwijs aan en bedienen daarmee de groeiende internationale gemeenschap. De door de gemeente gesteunde International School Leiden (ISL) zit aan de Van Vollenhovenkade, de commerciële Theodore International start-up Academy (TISA) aan de Lorentzkade.

Tom Navis, leraar Nederlands van beroep, heeft de ISL opgericht in opdracht van de gemeente Leiden. Die vindt dat zo'n internationale school in Leiden belangrijk is om de stad aantrekkelijk te houden voor de vele expats. Navis: "Het gaat daarbij vooral om buitenlandse kenniswerkers die een jaar of vier in Leiden wonen en graag willen dat hun kinderen internationaal Engelstalig onderwijs volgen, zodat ze dat elders in de wereld kunnen vervolgen. Onze school is een uitkomst voor expats die geen gigantische toelagen van hun werkgever krijgen voor de schoolgang van hun kinderen. Ze betalen wel 4700 euro per jaar en dat is niet weinig, maar dankzij belastingvoordelen voor expats is dat te doen."

De ISL is onderdeel van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, maar staat open voor alle religies en huldigt het principe van volledige omarming van alles en iedereen. "Onze school is een community, een gemeenschap", zegt Ali Butler, Britse van geboorte en leerkracht voor de kleuters.

Navis roemt de internationale onderwijsmethode die de ISL volgt. Die werkt onder meer met thema's. "Zo is dit jaar het WK Voetbal een thema. Dat behandelen we in de klas van alle kanten. Denk aan geografie voor de plek waar het WK wordt gehouden, aan economie voor de financiële aspecten en aan mensenrechten voor de werknemers die in Qatar de stadions bouwen."

De ISL heeft momenteel 21 leerlingen, maar de lijst groeit straks naar ongeveer 35. Het is de bedoeling om het leerlingenaantal in het tweede jaar te verdubbelen. De school richt zich op kinderen in de leeftijd van 4 tot elf jaar. Daarmee bereidt ze hen voor op internationaal middelbaar onderwijs, zoals het Rijnlands in Oegstgeest dat aanbiedt. De leerlingen komen uit alle werelddelen. Ze zijn in het gebouw van de ISL de hele dag onder de pannen want ook buitenschoolse opvang wordt verzorgd.

TISA is een privéschool, ze werkt op commerciële basis. Dat uit zich ook in de kosten voor de ouders. Daarbij moet je denken aan zo'n 22.500 euro per jaar, al is er dit jaar een introductiekorting. Daarvoor krijgen ouders en kinderen een uitgebreid pakket: basisonderwijs, halen en brengen van kinderen, warme maaltijden, drinken, buitenschoolse opvang met creatieve activiteiten en een muziekclub. Naast het schoolplein is er een kleine kinderboerderij met geiten en alpaca's.

TISA profileert zich op haar website als volgt: "Een internationale basisschool waar je kind spelenderwijs een world citizen wordt en daarbovenop vaardigheden leert waar het levenslang van profiteert. Bij Theodore International start-up Academy, het zusterbedrijf van Teddy Kids, kan het. Het tweetalige kinderdagverblijf Teddy Kids, met meer dan zestien jaar ervaring, neemt het concept van meertaligheid mee naar deze school. De voertaal: Engels én Nederlands."

TISA richt zich op de leeftijd van 3 tot 12 jaar en heeft nu ca 30 leerlingen, met in totaal 20 nationaliteiten. De directieleden Artem Tolmachev en Karina Medvedeva zijn afkomstig uit Rusland. Volgens Medvedeva staat het stimuleren van de talenten van kinderen centraal. "Wij bieden bijvoorbeeld lessen aan in ondernemerschap. Er kan bijvoorbeeld gekookt worden en de gerechten worden verkocht. Binnen de school is zelfs een interne munteenheid in omloop."

De ISL en de TISA bevinden zich beide in de Professoren en Burgemeesterswijk. De ISL heeft intrek genomen in het gebouw van de basisschool Joppensz, die wordt opgeheven. TISA is gevestigd in de 'Finse school' aan de Lorentzkade. Dat is een karakteristiek houten gebouw waarvan er na de Tweede Wereldoorlog meerdere werden gebouwd met hout uit Finland.