Op het dak van een woning aan de Viervlinder in Leiden is dinsdag rond 17.30 uur brand uitgebroken. In afwachting van de gealarmeerde brandweer is de bewoner het vuur met een tuinslang te lijf gegaan.

De brandweer heeft de blusactie overgenomen en de situatie onder controle gebracht. Het dak liep door de brand flinke schade op. De oorzaak van de brand is niet bekend.