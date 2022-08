Het was druk op de eerste avond van de Leidse Zwemvierdaagse. Door de hoge opkomst duurde het verwerken van de deelnemers wat langer dan de bedoeling was, meldt de organisatie.

Aanmelden kon vooraf al via de website, maar het was maandag en dinsdag ook nog mogelijk om aan de kassa een kaartje te kopen. Mogelijk dat het zomerse weer deze week voor extra deelnemers heeft gezorgd.

Donderdagavond is het hoogtepunt van de week, dan is het badmutsendag en komen de deelnemers met hun gekste, mooiste of opvallendste badmuts naar het zwembad.