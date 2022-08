De politie is op zoek naar getuigen van brandstichting in de Lodewijk van Deijsselstraat. Daar brandde in de nacht van maandag op dinsdag een auto uit.

Brandweer en politie hebben onderzoek gedaan en stelden vast dat de brand vermoedelijk is veroorzaakt door brandstichting. De auto is weggesleept voor verder onderzoek. De politie vraagt omwonenden die iets hebben gezien of gehoord contact op te nemen met 0900 8844 of via Meld Misdaad Anoniem.