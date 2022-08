De gemeente Leiden start een tweede ronde klimaatgesprekken. Het doel van deze gesprekken is om een gezamenlijk beeld te krijgen van de risico's van klimaatverandering en te bepalen hoe daar in Leiden mee moet worden omgegaan. Hitte in de binnenstad is op 25 augustus het onderwerp.

Ondernemers van de binnenstad, het winkelend publiek en de gemeente Leiden spreken die dag met elkaar tussen 10.00 en 16.00 uur. Dat gebeurt niet in een gewone vergaderruimte, maar in een warme kas die de stijgende temperaturen van de toekomst voelbaar maakt. De 'heet hé'-kas staat voor één dag op de Aalmarkt, ter hoogte van de Visbrug. Iedereen is welkom om mee te praten, binnen of buiten de kas. Namens de gemeente zijn de wethouders Ashley North (Klimaat, Mobiliteit en Financiën) en Fleur Spijker (Economie, Kennis, Sport en Gezondheid) aanwezig.

Klimaatverandering zorgt voor nieuwe uitdagingen in de stad. Er zijn vaker weersextremen zoals langdurige droogte, langere perioden van hitte en hoosbuien. Om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden en voor te bereiden op de toekomst wil Leiden op de veranderingen inspelen. Een voorbeeld hiervan zijn de wijkvervangingsprojecten. Bij het aanleggen van nieuwe riolering wordt de openbare ruimte meteen ook aangepast aan het klimaat.

"Aanpassen kan de gemeente niet alleen, we hebben de inzet van inwoners en ondernemers hard nodig. De helft van de ruimte in de stad is immers niet in beheer van de gemeente", zegt de gemeente. In 2021 heeft de gemeente Leiden samen met Organisatieadviesbureau TwynstraGudde met verscheidene organisaties een eerste ronde klimaatgesprekken gevoerd, deze zomer 2022 is dus een tweede ronde gestart.