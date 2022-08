De landelijke estafettestaking van NS personeel legt vrijdag het treinverkeer in regio West, waaronder Leiden valt voor 24 uur stil. Vakbonden FNV, VVMC en CNV Vakmensen kondigt vanaf woensdag een 24-uurs estafettestaking aan van het NS personeel die woensdag van start gaat in regio Noord.

De vakbonden en NS zijn nog niet tot een akkoord gekomen over de cao-eisen. Volgens vakbond FNV Spoor is overlast voor de reiziger tijdens de staking onvermijdelijk. "Maar de overlast is uiteindelijk ook in het belang van de reiziger", legt een woordvoerder uit. "Als we tijdens de stakingen in contact komen met reizigers, leggen we uit waarom er gestaakt wordt." FNV Spoor zorgt ervoor dat op de standplaatsen flyers aanwezig zijn die aan reizigers uitgedeeld kunnen worden.

Maandag 29 augustus wordt er gestaakt in de regio Noord West waaronder Amsterdam, Haarlem en Schiphol. Regio Midden, waaronder Utrecht, is dinsdag aan de beurt. De estafettestaking eindigt woensdag 31 augustus in de regio Oost en Zuid.