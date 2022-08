De GGD Hollands Midden heeft voldoende personeel kunnen vinden om vanaf half september te beginnen met een nieuwe ronde coronavaccinaties. Dat zegt woordvoerder Peter Haasbeek van GGD Hollands Midden maandagochtend. Ook de GGD in Haaglanden is 'op enkele functies na' op sterkte voor de nieuwe vaccinatieronde.

Voor de nieuwe vaccinatieronde gebruikt GGD Hollands Midden dezelfde drie locaties die bij eerdere vaccinaties zijn gebruikt in Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn. Er is capaciteit om 4600 prikken per dag te zetten. Als het nodig is, kan dat opgeschaald worden naar 10.000 vaccinaties per dag. Ook kan er dan 's avonds geprikt gaan worden.

De GGD hoopt deze ronde te kunnen gaan prikken met het nieuwe coronavaccin. "Hopelijk keurt het Europees Medicijnen Agentschap, EMA, dat vaccin volgende week goed", aldus woordvoerder Haasbeek van GGD Hollands Midden. Het kabinet wil aangepaste versies van de coronavaccins van Pfizer en Moderna gebruiken voor de nieuwe prikronde in september. De vaccins moeten beter beschermen tegen de omikronvariant van het virus.

Vanaf 13 september gaat de GGD Hollands Midden de uitnodigingen versturen. "Als eerste naar zorgmedewerkers, daarna komen kwetsbare mensen aan de beurt. Vervolgens gaat het op leeftijd, we beginnen bij 100 en dan naar beneden tot 18", legt Haasbeek uit.

Op de vraag of mensen niet prikmoe zijn, antwoordt Haasbeek dat mensen inderdaad regelmatig vragen hoe lang het vaccineren nog doorgaat. Toch denkt Haasbeek dat het animo deze nieuwe vaccinatieronde weer hoger zal zijn: "Met een nieuw vaccin, de winter die eraan komt en mogelijk meer gevallen in het najaar verwachten we dat mensen zullen komen."