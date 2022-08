De wijkboa van Leiden-West organiseert vanaf vandaag een ‘clean sweep’ in het Stevenspark en winkelcentrum De Stevensbloem. Dit betekent dat Team Handhaving van de gemeente Leiden dagelijks aanwezig in het park en in het winkelcentrum. In deze periode zetten ze vooral in op de aanpak van overlast veroorzakende jeugd, loslopende honden en zwerfvuil.

De clean sweep duurt van maandag 22 augustus tot en met zondag 4 september. Wie meer wil weten over de actie kan contact opnemen met de wijkboa van Leiden-West via 4 071. Overlast kan ook (anoniem) worden gemeld via de website van de gemeente Leiden of via de MijnGemeente app.