Op de Persant Snoepweg in Leiderdorp is een bestuurder in de nacht van zaterdag op zondag met een bestelbus tegen een boom gereden. Omstanders zagen dat de bestuurder na het ongeval een fles lachgas in de struiken gooide.

De politie vond in een berm in de buurt van het ongeluk inderdaad een fles lachgas. In de bestelbus zelf zijn ballonnen gevonden. De bestuurder bleek ook een ongeldig verklaard rijbewijs te hebben. Het is al de derde keer dat de bestuurder betrapt wordt op het rijden zonder rijbewijs. Na het ongeval is de bestuurder onderzocht door personeel van de ambulancedienst en naar het ziekenhuis gebracht. De bestelbus is weggesleept door een berger.