De verkoop van lachgas in de horeca is tijdens de komende 3 oktoberviering verboden. Dat heeft burgemeester Lenferink besloten. Het verbod geldt van 1 oktober 16.00 uur tot 4 oktober 06.00 uur en is van kracht binnen de singels en in het stationsgebied.

"Het gebruik van lachgas leidt tot onrust en calamiteiten", zegt de burgemeester. "Daarmee is het gevaarlijk voor de openbare orde en veiligheid." Bovendien zorgen de patronen en lege ballonnetjes voor veel afval op straat. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden