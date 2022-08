Zorg en Zekerheid Leiden Basketball heeft de selectie versterkt met Deion Hammond. De 23-jarige Amerikaanse guard tekende vrijdag een contract dat hem voor komend seizoen aan Zorg en Zekerheid Leiden Basketball verbindt. Het is de eerste Amerikaan die ZZ voor komend seizoen vastlegt.

Hammond kreeg na zijn high school periode bij Riverdale Baptist School een scholarship bij Monmouth University aangeboden. Al in zijn eerste seizoen (2017-2018) speelde de 1.93 meter lange Hammond zich in de kijker. Mede door gemiddelden van 12.0 punten, 2.4 rebounds, 0.9 assists en 0.8 steals werd hij unaniem gekozen in het All-Rookie Team van de Metro Atlantic Athletic Conference.

Elk daaropvolgend seizoen boekte Hammond progressie. In zijn laatste collegeseizoen (2020-2021) kwam hij tot gemiddelden van 16.8 punten, 3.8 rebounds, 1.8 assists, 1.2 steals en 0.6 blocks per wedstrijd. Voor de tweede keer op rij werd de guard opgenomen in het All-MACC First Team.

Afgelopen seizoen vervolgde Hammond zijn basketbalcarrière bij het Roemeense CSU Asesoft Ploiesti, dat op het hoogste niveau uitkomt. Van de 30 wedstrijden startte Hammond er 23. In gemiddeld 29 minuten tekende de Amerikaan voor 14.3 punten, 3.6 rebounds, 1.4 assists en 1.1 steals. In totaal was hij 48 keer succesvol van buiten de driepuntscirkel.

"Deion brengt ons uitstekende snelheid aan beide kanten van het veld", zegt de begin deze week gecontracteerde nieuwe hoofdcoach Douglas Spradley. "Hij is een jonge speler die een goed seizoen had in een toch moeilijke situatie. Ik verwacht dat hij een integraal deel van ons team voor aankomend seizoen zal zijn."