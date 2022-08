De gemeente Leiden heeft vijf aandachtspunten opgesteld in de eerste Verkeersveiligheidsmonitor. Hiervoor zijn verkeersongelukken van de afgelopen jaren geanalyseerd. Naast de vijf punten zijn ook specifieke locaties naar voren gekomen die vanuit verkeersveiligheid extra aandacht nodig hebben.

Uit de cijfers blijkt dat de nadruk het beste kan liggen op aandacht voor verkeersdeelnemers tussen de 18 en 24 jaar en ouder dan 55 jaar. Ook moet er aandacht komen voor het inrichten van 30 kilometerzones. Tot slot is het verbeteren van de veiligheid van fietsers en bromfietsers op zogeheten gebiedsontsluitingswegen een punt van aandacht.

In de Verkeersveiligheidsmonitor 2022 komen ook locaties naar voren waar meerdere letsel-ongelukken gebeuren. In de periode 2019 tot en met 2021 zijn de meeste ongelukken gebeurd op de rotonde met de Haagse Schouwweg, de Ommedijkseweg en de Stevenshofdreef; 14 in totaal. Daarop volgen de rotonde Vijf Meilaan met de Boshuizerlaan en de kruising Wassenaarseweg en Sandifortdreef, met respectievelijk 10 en 9 ongevallen.

De gemeente laat weten dat alle locaties die naar voren komen als aandachtslocatie al in het vizier zijn om aangepakt te worden, zoals de aanpak van de Leidseweg bij De Groote Vink.