In het archief van de 17de-eeuwse Bibliotheca Thysiana aan het Rapenburg is een onbekende Latijnse vertaling gevonden van ‘L’homme’ (‘De mens’) van René Descartes (1596-1650). De Rotterdamse onderzoeker Erik-Jan Bos deed de vondst die “als een overdonderende verrassing” komt.

De Franse filosoof Descartes schreef het boek in de jaren ’30 van de 17e eeuw. Hij besloot het niet te publiceren vanwege de ketterse denkbeelden die erin stonden. Na zijn dood verscheen in Leiden in 1662 een Latijnse vertaling, twee jaar later gevolgd door een Franse editie.

Onderzoeker Bos hoopt dat het gevonden manuscript duidelijkheid kan bieden. In de Latijnse vertaling uit 1662 en de Franse uit 1664 staan namelijk onverklaarbare verschillen. Mogelijk kan het gevonden manuscript de verschillen oplossen.