Vier partijen in de Leidse gemeenteraad willen dat de gemeente verder investeert in het makers- en broedklimaat van de stad. Volgens SVL, PvdA, SP en GroenLinks vormen broedplaatsen een belangrijke schakel voor de Leidse kunst en cultuur, maar zijn er maar weinig geschikte plekken in de stad.

Voor Nieuwplaatz, de culturele broedplaats voor professionele kunstenaars in de Sumatrastraat, is op dit moment een wachtlijst. De vier partijen willen daarom van het college van burgemeester en wethouders weten of er mogelijkheden zijn voor Nieuwplaatz om uit te breiden naar bijvoorbeeld de kelders of de naastgelegen gymzalen.

Een voormalig schoolgebouw aan de Noachstraat is het nieuwe onderkomen voor PS|Theater. Dit stadsgezelschap moest eind mei hun onderkomen aan de Raamsteeg nog verlaten. Hoewel al bekend was dat de Noachstraat een tijdelijk onderkomen zou zijn, moeten PS|Theater en de andere gebruikers van het pand voor half oktober verhuizen. Dat is eerder dan in eerste instantie was aangekondigd. Het gebouw is opnieuw nodig voor onderwijs.

De vier partijen vragen het college in gesprek te gaan met eigenaren van leeg vastgoed om te kijken naar de mogelijkheden voor (tijdelijke) broedplekken. Ze willen dat Leiden plek blijft bieden aan jong talent en bijzondere makers.