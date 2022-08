Vanaf 1 september kunnen fietsers onder de op- en afritten van de A44 doorfietsen. Dit zorgt voor een goede verbinding tussen Leiden-centrum langs de Plesmanlaan en Katwijk.

Bij het ontwerp van de zogeheten fietsonderdoorgang is rekening gehouden met sociale veiligheid. Zo zijn er geen donkere hoeken en is er een ruime doorkijk door de verbinding gemaakt. Ook is een van de wanden over een langere lengte lager gemaakt, zodat gebruikers eroverheen kunnen kijken. Onder de A44 is het wegdek tussen de rijbanen open gelaten, zodat er in de onderdoorgang daglicht naar binnen valt.

Op de wanden van de onderdoorgang zit 2.500 vierkante meter aan tegels. Die vormen een DNA-profiel en zijn een verwijzing naar het naastgelegen Bio Science Park. Ook andere tunnels in de omgeving hebben een soortgelijk tegelpatroon.

De doorgang onder op- en afritten van de A44 vormt een belangrijk deel van de toekomstige snelfietsroute tussen Leiden en Katwijk. In de gemeente Katwijk komt het fietspad op de plek waar nu nog de tijdelijke Tjalmaweg ligt. Als die tijdelijke weg niet meer nodig is, wordt een deel van de weg omgebouwd tot doorfietsroute. Als alles volgens planning verloopt is deze route in de tweede helft van 2023 gereed.