Gewapend met een prikstok suppen jongeren deze week over de Vliet en vissen ondertussen zwerfafval uit het water. In vier etappes gaan ze van Leiden naar Delft, het eerste stuk ging dinsdag van Cronesteyn naar Vlietland. De organisatie achter de Vliet Clean SUP wil jongeren op deze manier laten zien hoe belangrijk schoon water is voor mens en natuur.

Het is de tweede keer dat de Vliet Clean SUP wordt georganiseerd. Vorig jaar werden er veel piepschuim en flesjes uit het water van de Vliet gehaald. Dit jaar kwamen de deelnemers vooral veel verpakking van eten en drinken tegen, vertelt één van de deelnemers aan mediapartner Omroep West. Al het verzamelde materiaal gaat naar een bedrijf in Delft waar het wordt onderzocht en geanalyseerd.