Aanbieder DELTA Fiber Netwerk moest de deadline er een paar keer voor verschuiven, maar het is gelukt. De aanbieder van internet via glasvezel heeft na een intensieve reclamecampagne voldoende aanmeldingen om het supersnelle netwerk aan te leggen in Zoeterwoude.

Vooral bewoners van het buitengebied zijn daarmee zeer geholpen. Die zijn nu nog aangewezen op traag internet via het verouderde kopernetwerk van KPN.

Het glasvezelnetwerk wordt in heel Zoeterwoude aangelegd. Inwoners van Zoeterwoude-Dorp, Rijndijk en de buitengebieden kunnen worden aangesloten. Ook zoveel mogelijk inwoners die zich tijdens de campagne nog niet bij DELTA hebben gemeld, krijgen een aansluiting voor de deur. "Ook als ze nu geen abonnement nemen, zijn de woningen in elk geval voorbereid om in de toekomst alsnog te worden aangesloten op het glasvezelnetwerk," meldt DELTA. "Dan hoeft de straat maar een keer open en blijft de overlast dus beperkt.

Het aanleggen van glasvezelinternet in de buitengebieden is niet rendabel, omdat er simpelweg te weinig mensen wonen. Omdat de gemeente Zoeterwoude ook 'digitaal inclusief' wil zijn, besloot de gemeenteraad voor de vakantie om 1,6 miljoen euro te steken in het aanleggen van zogenaamde 'mandelbuizen' naar het buitengebied. De kabels van DELTA worden daar dan doorheen getrokken en in de toekomst kunnen ook andere aanbieders capaciteit in de mantelbuizen afnemen. DELTA betaalt zo'n acht ton voor het gebruik van de gemeentelijke buizen, waardoor de gemeente de helft van de investering sowieso terugverdient.