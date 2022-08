In een woning aan de Corellistraat in Leiden is dinsdagochtend een lichaam gevonden. De politie en forensisch rechercheurs zijn aanwezig om onderzoek te verrichten. Gekleed in witte pakken doen zij in en om de woning onderzoek.

De omgeving van de woning is afgezet met politielint. In eerste instantie werden voor het incident de hulpdiensten massaal gealarmeerd, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. Medische hulp bleek echter niet meer mogelijk te zijn. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden