Het opvangen van circa 45 Oekraïense vluchtelingen in een voormalig schoolgebouw aan de Lammenschansweg is volgens plan begonnen. "Onze indruk van Nederlanders is heel positief", zegt Svetlana uit Mykolaiv in Oekraïne.

Svetlana heeft er samen met haar zoon, dochter en man onderdak. Er zitten volgens haar inmiddels zeven gezinnen. "Onze stad is in de buurt van Kherson, niet ver van de Zwarte Zee. In dat gebied woedt de oorlog hevig. Het wordt bestookt met raketten, huizen worden kapotgeschoten", vertelt zij. Haar eigen huis staat nog overeind maar alle ruiten zijn wel stuk.

President Zelensky besloot dat Oekraïense mannen het land niet mogen verlaten. Zij worden geacht te vechten voor hun vaderland tegen de Russen, die op 24 februari Oekraïne binnentrokken. Waarom is Svetlana's man toch in Nederland? Zijn antwoord: "Ik ben afgekeurd voor het leger, ik heb een zware operatie moeten ondergaan" en wijst daarbij op zijn buik.

Svetlana vertelt dat elk gezin de beschikking heeft over een kamer in de opvang: "Mijn indruk van Nederlanders is positief. Ze geven ons eten, voor de kinderen is er een entertainmentprogramma georganiseerd. Ik hoop natuurlijk wel dat de oorlog gauw voorbij is en dat we terug naar Oekraïne kunnen."Bij de ingang hangt de tekst "opvang voor Oekraïners" in het Nederlands, het Engels, het Russisch en het Oekraïens. Svetlana's kinderen Katja en Dyma vertellen, spelend met een waterpistool, dat ze thuis zowel Oekraïens als Russisch spreken. Er hangt bij de ingang ook een poster met een oproep om fietsen te doneren voor kinderen die naar school gaan en voor de moeders die ze naar school brengen.

"Ik heb totaal geen last van de Oekraïners", zegt een buurtbewoonster voor haar woning aan de Zoeterwoudsesingel. In juli beloofde wethouder Julius Terpstra dat de gemeente maatregelen treft "om de opvang veilig en met zo min mogelijk overlast te laten verlopen".