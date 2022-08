Als het aan CDA Leiden ligt, komt er een proef met kabelgoottegels. Deze tegels zorgen ervoor dat laadkabels van elektrische auto's niet over de stoep liggen als eigenaren hun auto opladen met een eigen laadpaal. In Leiden is het verboden om een elektrische auto op te laden met een snoer dat over het trottoir wordt uitgerold, vanwege struikelgevaar.

De tegels hebben een uitsparing waarin de kabels weggewerkt kunnen worden. Daarboven zit een rubberen afdekstrip die de kabel op zijn plek houdt. In verschillende gemeenten worden er proeven gedaan met de tegels. Hier geldt als voorwaarde dat de eigenaar van de auto wel gebruikmaakt van eigen zonnepalen. CDA Leiden verwacht dat er de komende jaren als gevolg van de energietransitie steeds meer inwoners voor een elektrische auto kiezen. "Met het plaatsen van kabelgoottegels kan de gemeente Leiden het elektrisch rijden stimuleren", zegt duo-raadslid Annelies van Vark. "Daarmee kan de gemeente een concrete bijdrage leveren aan de energietransitie." CDA Leiden heeft schriftelijke vragen ingediend aan het college van burgemeester en wethouder waarin de partij zich inzet voor de komst van de tegels naar Leiden.