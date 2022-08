Universiteit Leiden staat niet meer in de top honderd van beste universiteiten wereldwijd. Dat staat op de nieuwe Sjanghai Ranking die maandag is gepubliceerd. Leiden stond vorig jaar nog op plek 83. Nu hoort de universiteit tot de beste 150 wereldwijd.

De oudste universiteit van Nederland stond in 2018 nog op de 74e plek. De jaren daarna zakte de universiteit steeds wat verder.

De hoogst genoteerde Nederlandse universiteit is die van Utrecht op de 54e plek. Daarna volgt de Rijksuniversiteit Groningen op de 66e plek. De Rotterdamse Erasmus Universiteit is terug in de top honderd.