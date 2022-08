Na tien weken van werkzaamheden en groot onderhoud is de Wilhelminabrug vanaf maandag weer open. Na zo'n periode van onderhoud en testen is het altijd even spannend of alles goed gaat, maar voorlopig lijkt het zonder problemen te verlopen.

De hitte van de afgelopen dagen zorgt er nog wel voor dat er wat kleine aanpassingen gedaan moeten worden. In het weekend is er volop getest, maar maandag is de thermometer weer een stuk gezakt. En daardoor is de brug wat gekrompen. Daarom is een onderhoudsploeg aanwezig voor de laatste aanpassingen. Ook worden de laatste werkzaamheden afgerond. Daarvoor gaat de brug maandag af en toe nog een meter of twee open. Het lijkt op een storing, maar dat is niet het geval. De brug staat dan niet langer open dan acht minuten. De komende twee weken moet er minimaal honderd keer succesvol getest worden met de brug, die na de werkzaamheden wat sneller open- en dichtgaat. Dat testen gebeurt buiten de spits om de overlast te beperken. Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus is er nog een weekend stremming voor al het wegverkeer en de scheepvaart. Dan wordt de bediening verplaatst naar de Bedieningscentrale De Waard. Tot die tijd wordt de brug handmatig bediend vanuit het naastgelegen brugwachtershuisje. Tussen 7.00 uur en 17.00 uur zit er iemand om de brug open en dicht te doen.