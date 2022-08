Arriva gaat in de spits en op schoollijnen in en om Leiden weer met meer bussen rijden. De nieuwe dienstregeling gaat op zaterdag 20 augustus in.

Hoewel er vaker bussen gaan rijden dan tijdens de zomervakantie, is het nog niet de volledige basisdienstregeling laat Arriva weten. Dat komt doordat er minder mensen met de bus gaan dan verwacht. Daarnaast zijn er ook niet genoeg buschauffeurs beschikbaar. De bussen in de Leidse regio die vaker gaan rijden, zijn lijnen 20 en 21 tussen Noordwijk en Leiden, R-net 400 tussen Zoetermeer en Leiden, en R-net 430 en 431 tussen Katwijk en Leiden. Tot slot rijden er tussen Leiden Centraal en het Bio Science Park (lijn 9) ook meer bussen. Arriva denkt na de herfstvakantie over te gaan op de volledige basisdienstregeling in de Leidse regio. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden