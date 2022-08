Op de EL CID studentenmarkt staat dit jaar ook de brandweer Hollands Midden. Teun Sollie is namens de brandweer studentenambassadeur en hij houdt zich bezig met brandveiligheid van gebouwen. Sollie is het aanspreekpunt voor studenten die in Leiden en omstreken wonen.

Studenten kunnen bij de ambassadeur van de brandweer terecht met vragen over onveilige situaties. Behalve luisteren gaat Sollie in overleg op zoek naar een passende oplossing. De studentenambassadeur van de brandweer is niet alleen tijdens de introductieweek aanwezig. Hij zal ook bij bezoeken of presentaties bij studentenverenigingen zijn om daar meer te vertellen over brandveiligheid. Daarnaast controleert Sollie de brandveiligheid van studentenwoningen en is hij betrokken bij de oefeningen die de brandweer uitvoert in studentengebouwen.