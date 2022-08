Koning Willem-Alexander heropent woensdag 14 september het gerenoveerde hoofdgebouw van het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag.

De bijna vijftig miljoen euro kostende renovatie van het provinciehuis begon in 2020. Het gebouw is de afgelopen jaren niet alleen gemoderniseerd, maar ook veel duurzamer geworden. Daarnaast kreeg het een glazen gevel aan de kant van het Malieveld, waardoor er meer verbinding moet ontstaan met de stad.

Het hoofdgebouw is nu energieneutraal. Er is gebruik gemaakt van vernieuwende verduurzamingstechnieken en materialen zoals driedubbele beglazing, duurzame dakopbouw, energieopslag in de bodem, gevelisolatie en zonnepanelen. Koelen en verwarmen kan daardoor tot een minimum worden beperkt. Het gebouw is zo ingericht dat het flexibel aangepast kan worden aan toekomstige technologische ontwikkelingen en behoeften. Verduurzaming en CO2-reductie zijn de norm bij toekomstig onderhoud.

Verder is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van circulaire materialen om verspilling tegen te gaan en zijn diverse elementen uit de geschiedenis van het hoofdgebouw teruggeplaatst. De deuren van de Statenzaal bijvoorbeeld. Deze vergaderruimte van de Provinciale Staten bevindt zich nu aan de kant van het Malieveld.