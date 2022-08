Dick Wortel is vrijdagmorgen op 76-jarige leeftijd in een hospice in Wassenaar overleden aan de gevolgen van slokdarmkanker. Dat meldt Maarten Kersten van de Partij Sleutelstad. Dick Wortel was de afgelopen twee jaar voorzitter van die partij. Bij de verkiezingen was hij bovendien een van de lijstduwers.

Ondanks het lange ziekbed, kwam het overlijden van de Wortel toch onverwachts, zo meldt de Partij Sleutelstad. "We zullen Dick herdenken als een goed en aimabel mens en zullen zijn inzet voor de partij, zijn liefde voor de taal en zijn strijd voor rechtvaardigheid intens missen."

Dick Wortel was in zijn leven op allerlei vlakken actief in Leiden. Zo presenteerde hij in de jaren negentig op zondagavond vele jaren het programma 'Sonya' bij de toenmalige lokale omroep Rijnland. Begin deze eeuw schreef hij een boek over het Leids dialect.

Wortel had veel met taal. Hij werkte bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden. Hij hield zich daar bezig met een deel van Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Met name de letter 'Z' van het grootste historische woordenboek ter wereld. Het WNT beschrijft de betekenis en geschiedenis van honderdduizenden woorden uit het geschreven Nederlands van 1500 tot 1976.

In 2018 schreef Wortel de tekst voor een bijzondere uitgave. Hij vertaalde een van de boekjes van nijntje Pluis in het Leids. "Met behulp van het boekje 'Opa Pluis en Opoe Pluis' krijgen Leidse kinderen het Leids voortaan weer met de paplepel ingegoten", vertelde hij destijds bij de presentatie in boekhandel De Kler. Hij overhandigde bij die gelegenheid het eerste exemplaar van het boekje aan Peter Labrujère die er uit voorlas. Want Dick was heel goed met de geschreven taal, maar onvervalst Leids spreken deed hij niet.