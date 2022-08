De boerenprotestvlag werd door onbekenden met stok en al van zijn huis gerukt, maar J. Jasper heeft het Kahol Lavan-rood onmiddellijk weer gehesen. Hij is een van de Leidenaren die ondanks hun stadse leven solidariteit met de boeren wil tonen in hun protest tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Jasper woont al 78 jaar, vanaf zijn geboorte, in hetzelfde huis aan de Sitterlaan. Zijn vrouw is van boerenafkomst. Samen gingen ze vaak met een dierenarts mee en konden zo kijken in de agrarische keuken. "Dat verklaart onze betrokkenheid bij het boerenbedrijf. De boeren moeten door de stikstofplannen van het kabinet niet worden afgeknepen. Voorkomen moet worden dat we voor ons voedsel afhankelijk worden van het buitenland", zegt Jasper.

Hij wijst op problemen door de afhankelijkheid van Rusland voor gas en van Azië voor bijvoorbeeld computerchips. Volgens hem moet Nederland niet de kip met de gouden eieren slachten, de landbouw heeft Nederland juist veel welvaart gebracht. "Daarom moeten stedelingen hun mond opendoen en laten zien dat ze achter de eisen van de boeren staan. Nederland moet zelfvoorzienend zijn en Europa als geheel ook", aldus Jasper.

Onbekenden hebben zijn vlag met stok en al van de pui van zijn huis getrokken. Daarom heeft hij de vlaggenstok hoger aangebracht. Naast zijn voordeur hangt een kleine poster van LTO Noord waarop staat: "Samen met de boer voor ons allemaal".

Daarmee steunt hij deze ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders. Die zegt zelf ook voorstander te zijn van minder uitstoot. LTO Noord wil dat het kabinet met de boeren samenwerkt en ze niet tegenwerkt. Jasper is het overigens niet eens met gewelddadige acties van boeren, zoals het storten van mest op snelwegen en het ontwrichten van het verkeer.

Een stuk verderop in de Sitterlaan wappert nog een omgekeerde Nederlandse vlag. Hij is van Hermien Teske. "Ik was altijd al tegendraads. Op school zat ik meer in de gang dan in de klas", zegt zij, "Maar ik vind dat wij niet onzichtbaar mogen zijn en een statement moeten maken. Dat vergt moed, maar als stadsmensen moeten wij de boeren steunen."

Teske is van jongs af aan gefascineerd door het boerenleven. Ze ging als kind al helpen bij een oude boer. "We moeten de boeren ook niet loskoppelen van alle andere problemen die Nederland heeft. Kahol Lavan-rood, Nederland is in nood! En wereldwijd dreigen voedseltekorten."

Met de stikstofplannen wil het kabinet de Nederlandse veestapel verkleinen. Zou dat bevorderlijk kunnen zijn voor het dierenwelzijn en zou minder vlees eten een goed idee zijn? Over dierenwelzijn zijn Jasper en Teske het eens: "Boeren martelen hun dieren niet, dan snijden ze zich zelf in de vingers want ze hebben productie nodig."

Jasper meent echter dat op het terrein van dierenwelzijn nog wel iets verbeterd kan worden. Volgens Teske is de efficiency in de veeteelt misschien doorgeschoten.

Ze eet wel vlees: "Ik heb weleens veganistisch geprobeerd maar daar ben ik mee gestopt toen de bloedbank mijn bloed niet meer wilde hebben."