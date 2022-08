Zo'n 3500 nieuwe studenten overspoelen vanaf maandag het centrum tijdens de EL CID-week, het officiële introductieprogramma van Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden. Een week lang zijn er verschillende activiteiten gepland die ervoor moeten zorgen dat de nieuwe studenten zich na de week thuisvoelen in de Sleutelstad.

De groepjes worden ingedeeld op basis van studie. "Het is heel fijn dat als je op maandag voor het eerst het college binnenloopt, dat je al mensen kent", zegt Emma, één van de organisatoren van de week. "We willen dat de deelnemers zich thuisvoelen in Leiden, dat is waar je het voor doet", vult Nienke aan. Zij is na haar eigen introductie al verschillende keren betrokken geweest bij de organisatie.

Het thema van deze EL CID-week is Showtime. "We willen de student laten zien dat het jouw tijd is, na corona", zegt Emma. "We leggen nu de focus bij de leukere aspecten."