Na de zomervakantie starten de lessen ‘overlevingszwemmen voor jonge kinderen’ weer bij zwembad De Zijl in Leiden. De lessen zijn bestemd voor kinderen van 3 en 4 jaar.

De lessen zijn erop gericht peuters zelfredzaam te maken in het water, zodat ze zich kunnen redden wanneer ze een keer onverhoopt in het water vallen. Het is daarnaast ook een goede voorbereiding op de zwemlessen voor de diploma's A, B en C, want de kinderen worden watervrij gemaakt.

De gemeente Leiden laat weten dat er nog plek is in de groep van donderdag van 11.30 tot 12.00 uur. Meer informatie op www.leidswater.nl of via 071 - 522 0780.